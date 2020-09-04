رغم الإمكانات الكبيرة.. كرة المحافظة فشلت في التأهل للدوري الممتاز

ابراهيم النمر

ودعت كرة نادي المحافظة منافسات الدور الثاني من دوري كرة قدم الدرجة الأولى ولم تتمكن من التأهل للدور الثالث والأخير.

كرة المحافظة في دور المجموعات احتلت صدارة مجموعتها بـ6 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، أما في الدور الثاني فلم تظهر بالمستوى المأمول منها وباتت خارج المنافسات بعد خسارتين مع نادي المجد و تعادلين مع الحرجلة واليقظة، بعيداً عن تحقيق أي فوز، ليبقى موسماً آخر في دوري الدرجة الأولى .

إداري عام نادي المحافظة الكابتن سامح شربجي أكد لـ(تشرين) أن الفريق قدم ما عليه لكن تبقى كرة القدم أم المفاجآت .

وعن مسيرة الفريق في الدوري قال شربجي: بدأنا الموسم من أجل التأهل للدوري الممتاز, لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وإدارة النادي سخرت كل الوسائل لنجاح الفريق وتعاقدت مع المدرب وليد الشريف، وما أثّر في مسيرة الإعداد جائحة كورونا،و أصاب اللاعبين الملل مع عدم وجود فرق تلعب معهم و (روزنامة) اتحاد اللعبة لم تكن واضحة أضف إلى ذلك خوف اللاعبين على صحتهم ,

وتابع شربجي : في تلك الفترة كان هناك التزام من اللاعبين مع وجود بعض الإصابات لكل من اللاعبين مصعب سوادة ومعتز اليوسف وعلاء الخطيب وهذا أثر في الفريق بنسبة أكثر من 50 بالمئة، وإدارة النادي عملت على رفد الفريق ببعض العناصر, إضافة للاعبين الشباب من أبناء النادي مع وجود عناصر خبرة مثل رضوان الأزهر وفهد الدالي.

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