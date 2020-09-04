1430 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا تسجيل 1430 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد وليس 782 حالة وفقاً للتقييم المعلن سابقاً وذلك بسبب “خطأ تقني”.
وأشار المعهد إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 247600 حالة مقابل 22190 متعافياً فيما تخطى عدد الوفيات عتبة 9 آلاف.
وينسجم التقدير الجديد حسب المعهد الصحي مع النزعة التصاعدية لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية والتي تم تشخيص العديد منها ضمن العائدين من أسفار خارج البلاد.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي