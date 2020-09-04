بايدن: ترامب لا يرى ولا يشعر ولا يفهم
وجّه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن مجدداً انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه عاجز عن الشعور بالمعاناة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
ونقلت رويترز عن بايدن قوله اليوم خلال كلمة ألقاها في مقره بمدينة ولمنغتون في ولاية ديلاوير الأمريكية الحقيقة المؤلمة هي أنه لدينا رئيس لا يرى ولا يشعر ولا يفهم.. إنه لا يعبأ.. يعتقد أنه إذا كانت سوق الأسهم في حالة صعود فعندئذ كل شيء على ما يرام.
ودعا بايدن نائب الرئيس السابق والذي يتفوق على ترامب في استطلاعات الرأي منافسه الجمهوري لجمع قادة الكونغرس لاستئناف المفاوضات المتعلقة بحزمة إنقاذ اقتصادية نتيجة فيروس كورونا وقال موجها كلامه لترامب: الخلاصة.. قم بعملك.. اترك ملعب الغولف الخاص بك واخرج من مخبئك.. ادع زعماء الكونغرس واجلسوا في البيت الأبيض.
وبلغت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة مستوى أقل مما كانت عليه قبل وباء كورونا فيما ارتفع معدل البطالة بنسبة 9ر4 نقطة مئوية مقارنة لما كان عليه في شباط الماضي وسط انتقادات لأسلوب ترامب في إدارة أزمة كورونا.
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