العدوان السعودي يرتكب 150 خرقاً لاتفاق وقف النار في الحديدة

نشر قبل 2 يوم

الرئيس الأسد: يجب أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى دوره، وهذا هو الدور الأساسي لمجلس القضاء الأعلى من خلال التشدد في العقوبات عندما يكون هناك أي خروج عن أسس العمل القضائي أو تجاوز للقوانين أو ضرر بمصالح الناس