العدوان السعودي يرتكب 150 خرقاً لاتفاق وقف النار في الحديدة
ارتكبت قوى العدوان السعودي 150 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين الخروقات 13 غارة لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين والدريهمي وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء الجبلية الفازة وحيس و19 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 و35 خرقا بقصف مدفعي و83 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.
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