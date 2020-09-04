بعد عودة الحرفيين المهجرين إلى محافظاتهم.. اللاذقية تفتقد أهل الخبرة

اللاذقية- رشا عيسى

أثمرت سنوات التهجير التي طالت أبناء المحافظات الأخرى إلى اللاذقية حرفاً جديدة لم تألفها المحافظة من قبل، ما أنعش أسواقها التي لم تسجل فاقداً بالمنتجات المختلفة إثر عودة الحرفيين المهجرين إلى مناطقهم بعد تحريرها من قبضة الإرهاب ،لكن المعضلة كانت حول فقدان أهل الخبرة الأصليين.

تحمل سوق اللاذقية روحاً ممزوجة من خبرة الحرفيين الأخرين وخاصة من أهل حلب الذين أثبتوا أنهم أيضاً حرفيون مهرة خارج مدينتهم العريقة صناعياً وتجارياً، والأثر الذي تركوه لايزال قوياً في اللاذقية التي كانت قبل قدومهم تتصف بالبدائية في الحياة الاقتصادية كونها محافظة سياحية وزراعية بالدرجة الأولى.

وأبرز الحرف الجديدة المستحدثة والتي استوطنت اللاذقية والممهورة بأسماء حرفيين من حلب ودمشق وغيرهما هي: (صناعة الصهاريج وقاطرات النقل _ صناعة الألبسة والنسيج_ صناعة المواد الغذائية _ صناعة الحلويات والمعجنات).

القسم الأكبر من الحرفيين الضيوف عادوا إلى محافظاتهم، بينما احتفظ قسم آخر بفرع جديد لمنتجاتهم أو ببعض الورشات أو المعامل الصغيرة في اللاذقية.

يقول أبو محمد _ من حلب_مالك ورشة لتصنيع الموبيليا ونجارة الخشب ل(تشرين) : لاتموت صناعة أو حرفة أحيتها الأيادي السورية طالما بقي أصحابها، موضحاً أنه احتفظ بفرع في اللاذقية بينما العمل الأساسي بقي في حلب، وأضاف : رغم قلة الطلب على هذه المنتجات اليوم لكن اللاذقية تشكل سوقاً مهمة لتصريف الإنتاج أولاً وطريقاً للانطلاق إلى المناطق الساحلية المجاورة، ناقلاً معاناتهم عن ارتفاع أسعار الإيجارات التي ترهق الحرفيين عموماً وتسبب بإغلاق ورشاتهم.

بدوره أكد جهاد برو_ رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية أن الواقع الحرفي في المحافظة تأثر بعد عودة الحرفيين إلى محافظاتهم إلى حد ما، كونه أدى إلى نقص أهل الخبرة العريقة في العمل الحرفي .

ونفى برو وجود فاقد بالمنتجات، بقوله المنتجات متوفرة لكن تعاني من سوء التصريف بسبب ضعف القوة الشرائية لدى أصحاب الحاجة نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة مع دخولهم مثل المنتجات الخشبية والموبيليا والألبسة والأحذية والجلديات.

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