التسوق منها (مكره أخوك لا بطل).. هكذا وجدت المستلزمات المدرسية طريقها إلى (البسطات)

درعا-عمار الصبح

حجزت البسطات المتخصصة ببيع المستلزمات المدرسية مكاناً لها في أسواق محافظة درعا كأحد الخيارات المتاحة أمام أصحاب الدخل المحدود للهروب من الارتفاع القياسي الذي سجلته أسعار القرطاسية و(الصداري) والحقائب هذا العام.

وتشمل معروضات هذه البسطات كلّ أصناف المستلزمات المدرسية تقريباً مع تركيزها على الأكثر طلباً كالدفاتر والأقلام و(الصداري)، والتي تشهد إقبالاً عليها نظراً لرخص أسعارها مقارنة بأسعار المحال التجارية والمكتبات المتخصصة، وحسب قول إحدى السيدات فإن أسعار البسطات تقلّ بنحو ٣٠% عن أسعار المكتبات والمحالّ المتخصصة، وخصوصاً للصداري والدفاتر، مشيرة إلى وجود بعض الفروقات في نوعية الموجود على البسطات خصوصاً في اللباس المدرسي و(الصدرية) والحقائب، لكنها تفي بالغرض طالما سعرها مقبولاً ويخفف من فاتورة أعباء العام الدراسي.

ولفت أحد المواطنين في حديثه ل( تشرين) إلى أن الأسعار الباهظة التي سجلتها المستلزمات المدرسية دفع الكثيرين إلى تغيير خيارتهم وتبديل أولوياتهم، حيث بات الشراء يقتصر فقط على الأهم والضروري وعلى دفعات، فالزمن الذي كان فيه المواطن يؤمن كامل مستلزمات العام الدراسي دفعة واحدة قد ولى، حسب رأيه، فيما بات الشراء اليوم يقتصر فقط على الضروريات وتترك الحاجات الأقل أهمية ليتم شراءها أولاً بأول.

وتنتشر البسطات في أسواق المدن الرئيسة، وكذلك في الأسواق الشعبية وفي الأماكن التي تنشط فيها الحركة الشرائية وخصوصاً في القرى والبلدات التي لا يتواجد فيها صالات متخصصة ببيع المستلزمات المدرسية تابعة لفرع( السورية للتجارة).

وطالب البعض بالتوسع في افتتاح المزيد من الصالات المتخصصة ببيع المستلزمات والمدرسية، %D

طباعة