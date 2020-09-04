البرازي من اللاذقية: الجهود مستمرة لتأمين الزيت و الشاي على البطاقة الإلكترونية

اللاذقية – سراب علي

أكد وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك – طلال البرازي اليوم خلال جولته التي تفقد فيها مخبز القرداحة و مطحنة الساحل، أن هذه الجولة تأتي ضمن توجه الحكومة لمتابعة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المواد الغذائية و الخبز، وخصوصاً بعد تطبيق البطاقة الإلكترونية في المحافظة، مشيراً إلى أنه من خلال التدقيق بواقع رغيف الخبز في المخبز، ومدى الاستعداد و الجاهزية لتلبية الاحتياجات تم رصد بعض الملاحظات و الأخطاء وتم التوجيه لتلافيها.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تتم بحق الأفران و تخفيض مخصصاتها، قال البرازي في تصريحات نقلتها (تشرين): العقوبات تتم بسبب تهريب الطحين ، مبيناً أن الكميات التي يتم توزيعها للأفران بعد أن تم تخفيض كمياتها هي بحدود الكفاية ما هو مخصص من مادة الخبز يأخذ في الحسبان عدد السكان، حيث يكون البديل توزيع الخبز في معظم المناطق عن طريق المعتمدين.

وأشار البرازي إلى الأخطاء وبعض الاختراقات التي تحدث في عملية توزيع الخبز كحصول المواطنين على عدد من ربطات الخبز وهي ليست حاجتهم وبيعها خارج الفرن؛ أو يكون أحد العاملين في الفرن ارتكب خطأ بتهريب الخبز في إطار توزيع البطاقة على أربع ربطات و في الحقيقة يكون قد حصل المواطن على ربطتين فقط، و هذه الأخطاء و بعض الاختراقات تعالج بشكل يومي عن طريق الضبوط التموينية أو من خلال الشكاوى من قبل المواطنين و هذا الموضوع باهتمام المحافظ و الاسرة التموينية و كافة الجهات المعنية في المحافظة وبالتالي مادة الخبز ستكون متوفرة بالكمية المحددة بحسب عدد السكان ، و بالتالي متابعة هذه الأخطاء التي تؤدي أحياناً لحرمان بعض المواطنين من الحصول على مادة الخبز في الوقت المناسب.

و بعد جولته على مجمع أفاميا، أشار البرازي إلى دور( السورية للتجارة) الاستثنائي في هذه المرحلة لناحية الجهود التي تبذلها في تأمين المستلزمات المدرسية من اللباس و القرطاسية التي تقل أسعارها عن السوق بين 30 و 40 % ، وهذا كما قال يجعلها في متناول المواطنين، إضافة لقرض 100 ألف ليرة التي يستطيع المواطنون الاستفادة منه مدة عام لناحية توفير اللوازم المدرسية و القرطاسية قبل بداية العام الدراسي.

وعن إمكانية توزيع السكر و الأرز عن طريق الرسائل كمادة الغاز، أوضح البرازي أنه يمكن الاستفادة من كل النقاط من خلال الرسائل الإلكترونية التي هدفها تخفيف الضغط و الازدحام عن المراكز قائلاً : بكل الأحوال لابد من وجود بعض الاختناقات في منافذ البيع والحالة التنظيمية للتوزيع هي الأساس

وأكد البرازي توفر مادتي الأرز و السكر حتى الشهر الأول من العام 2021.

ولفت البرازي إلى أن هناك برامج و خططاً ستكون ضمن التوجه الحكومي من أجل تأمين هذه المادة بشكل مستمر ، و إن الجهود مستمرة لتأمين المواد الأخرى كالزيت و الشاي، لافتاً إلى وجود مناقصة و إجراءات يتم التعاقد عليها مع مؤسسة التجارة الخارجية و وزارة الاقتصاد و ستكون المادة الجديدة ( الشاي و الزيت ) متوفرة و لكن لا يمكن إعطاء زمن محدد ريثما يتم فض العروض و التعاقد و توريد المادة و هذا سيكون ضمن الفترة القادمة.

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