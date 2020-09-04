مدير مشفى ابن النفيس يتهرّب من الإجابة عن استفسارات (تشرين) عن بعض الشكاوى

نور قاسم

وردت معلومات لـ (تشرين) تفيد بوجود بعض التجاوزات في مشفى ابن النفيس, إذ يوجد شكاوى من بعض الكوادر التمريضية ولاسيما في أقسام العزل والإسعاف الذين لم يأخذوا حقوقهم بعدل من المكافآت المخصصة لهم ومع أننا في (تشرين) عانينا كثيراً من الإجراءات الروتينية المتبعة من قِبل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إلا أننا التزمنا معهم وحصلنا على الموافقة منذ حوالي أسبوع للقاء مدير عام مشفى ابن النفيس الدكتور نزار ابراهيم للإجابة عن استفساراتنا حول شكاوى الكوادر، ولكنه اعتذر عن تقديم المعلومات لنا بحجة أنه لا يمكنه مخالفة تعليمات الوزير السابق التي تقتضي بعدم التصريح إلا بموافقته وأخبرناه بأننا حصلنا على الموافقة إلا أنه تذرع بعدم وصول الموافقة إليه

ويبقى السؤال: إلى متى ستبقى الإجراءات الروتينية مع الإعلام الرسمي معرقلة لعمله؟، آملين من الوزير الجديد أن يتخذ قرارات للتساهل أكثر مع العمل الإعلامي ولاسيما الرسمي

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