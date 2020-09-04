عشراوي: نطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه
جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت عشراوي في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم دون أي مساءلة أو محاسبة والتي كان أحدثها هجومهم الليلة الماضية بالحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات الفلسطينيين قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح بينهم امرأة حامل حالتها خطيرة.
وأكدت عشراوي أن دعم الإدارة الامريكية المطلق للاحتلال يشجعه على التمادي بجرائمه واعتداءاته داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والعمل على إحقاق العدالة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
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