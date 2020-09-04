الجو غداً شديد الحرارة وسديمي مغبر في المناطق الشرقية
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 8 إلى 10 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً شديد الحرارة وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية وبعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة…
|دمشق
|42/25
|المنطقة الجنوبية
|43/27
|المرتفعات الجبلية
|37/23
|المنطقة الوسطى
|42/26
|المنطقة الساحلية
|35/24
|المنطقة الشمالية
|44/26
|منطقة الجزيرة
|46/29
|المنطقة الشرقية
|46/30
|منطقة البادية
|45/27
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