“الصحة العالمية” لا تتوقع إعطاء اللقاح ضد (كوفيد19) قبل منتصف 2021
حددت منظمة الصحة العالمية منتصف عام 2021 موعداً واقعياً للبدء بحملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس قولها اليوم إنه تم البدء بعدد كبير من اللقاحات التجريبية ودخلنا الآن المرحلة الثالثة من التجارب مضيفة إنه “فيما يتعلق بجدول زمني واقعي لا نتوقع حقاً أن نرى اللقاح يعطى على نطاق واسع حتى منتصف العام المقبل”.
وأوضحت هاريس أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أي مرحلة الاختبار المكثف على متطوعين تستغرق وقتاً إذ يحتاج العلماء إلى التحقق مما إذا كان اللقاح فعالاً وآمناً.
وكانت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخراً أن المنظمة عملت مع خبراء من جميع أنحاء العالم بما في ذلك من وكالة الأدوية الأميركية والوكالة الأوروبية للأدوية لاقتراح معايير السلامة وفعالية اللقاحات المرتقبة.
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