الرئيس القبرصي: عدوانية تركيا تهدد بزعزعة استقرار المنطقة برمتها

ندد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس بـ “عدوانية” النظام التركي محذراً من أن ما يقوم به في شرق المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وقال اناستاسياديس في مقابلة مع وكالة فرانس برس “إن هناك عدوانية تركية مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل لذا نشهد توتراً متزايداً ما يخلف وضعاً متفجراً جداً يثير القلق” مضيفاً “إن مواصلة تركيا عمليات التنقيب غير القانونية أدت إلى العسكرة المكثفة لجوارنا”.

ونبه الرئيس القبرصي إلى أن جزيرته تواجه “وضعاً خطيراً للغاية” بسبب “استفزازات وانتهاكات” النظام التركي للقانون الدولي و”خرقه المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص” مشدداً على أن هذا النظام يعرض “استقرار وأمن المنطقة برمتها للخطر”.

ودعا الرئيس القبرصي النظام التركي إلى الموافقة إما على عرض هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أو أمام تحكيم دولي وقال: عليهم أن يدركوا أن عليهم الالتزام بالقانون الدولي وعدم تفسير القانون الدولي وفقاً لنهجهم التوسعي.

وفي استمرار لممارساته العدائية والاستفزازية التي لاقت استنكاراً وشجباً دوليين مدد النظام التركي أواخر الشهر الماضي مهمة إحدى سفنه “الريس عروج” للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط لتواصل أنشطتها في مياه جزيرة قبرص برفقة سفينتي أتامان وجنكيز خان حتى بداية الشهر الجاري كما كشف عبر خريطة نشرها مؤخراً عن مطامعه بالتنقيب عن الغاز في مناطق تقع قبالة سواحل جزر يونانية وأرسل سفينة للمسح الزلزالي ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية جنوب شرق بحر إيجه ما أثار غضب اليونان التي حذرت من أنها سترد بقوة على أي تحركات تركية معادية.

طباعة