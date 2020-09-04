الاحتلال التركي يدخل آليات وأسلحة إلى ريف رأس العين ضمن خططه العدوانية
أدخلت قوات الاحتلال التركي رتلاً من الآليات العسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية عبر بوابة رأس العين لتنفيذ خططه العدوانية ضد الأهالي في المنطقة.
وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن الاحتلال التركي أدخل اليوم رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بأسلحة وذخيرة إلى مدينة رأس العين المحتلة لتنفيذ نواياه العدوانية ضد المواطنين السوريين بريف الحسكة الشمالي.
ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي بإدخال عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية لتعزيز قواعدها اللاشرعية ودعم مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما تسبب بنزوح كبير للمدنيين عن قراهم وبلداتهم.
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