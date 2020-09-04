العراق .. تدمير وكر لتنظيم “داعش” الإرهابي

دمرت القوات العراقية اليوم وكراً لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها إن طيران الجيش وخلال تقديمه الدعم للقوات الأمنية في منطقة الحويجات على نهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء تمكن من تدمير وحرق وكر تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي.

يشار إلى أن قوات الأمن العراقية تعلن بين الحين والآخر عن ضبط أوكار تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي وتدمير أخرى بطلعات جوية في صلاح الدين ومختلف المحافظات التي كانت تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي قبل أن يتم تحريرها خلال عمليات عسكرية.

وفي سياق منفصل أعلن مصدر أمني عن مقتل عنصر أمن عراقي لدى قيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار عليه في منطقة الكرمة.

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