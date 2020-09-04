اليونان: تركيا تقوض الأمن الإقليمي وعليها التوقف عن التهديد

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم أن تركيا تعرض الأمن الإقليمي للخطر من خلال أعمالها الخارجة عن القانون وممارساتها في شرق المتوسط .

ونقلت فرانس برس عن ميتسوتاكيس قوله اليوم خلال لقائه مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي الصيني: “تركيا تقوض القانون الدولي وتعرض الأمن الإقليمي للخطر عبر سعيها لتبديل الواقع الجغرافي”.

وأكد ميتسوتاكيس أن على النظام التركي التوقف عن إطلاق التهديدات ضد اليونان قبل عقد أي محادثات بشأن خفض التوتر في شرق المتوسط.

وتابع إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سيقدم إيجازا في وقت لاحق اليوم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن ممارسات تركيا الخارجة عن القانون.

ودعت اليونان وقبرص الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى عدم التسامح مع أعمال النظام التركي العدوانية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

ويواصل النظام التركي خطواته الاستفزازية شرق البحر المتوسط حيث كشف عبر خريطة نشرها عن مطامعه بالتنقيب عن الغاز في مناطق تقع قبالة سواحل جزر يونانية وأرسل مؤخرا سفينة للمسح الزلزالي ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية جنوب شرق بحر ايجه ما أثار غضب اليونان التي حذرت من أنها سترد بقوة على أي تحركات تركية معادية.

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