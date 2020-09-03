عالمياً.. أكثر من 871 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 871 ألف شخص حول العالم منذ أن أعلن ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر الذي يشغله فريق دولي من الخبراء والمطورين أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن على مستوى العالم وصل إلى 26413407 إصابات والوفيات إلى 871549 حالة فيما تعافى لغاية اليوم من الإصابة 18577442 شخصاً.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الاولى في قائمة الدول الاكثر تضرراً من حيث الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا بتسجيلها190912 حالة وفاة من أصل 6328986 اصابة تليها البرازيل مع تسجيل124651 حالة وفاة من أصل 4040163 إصابة ثم الهند بتسجيلها 68569 وفاة من أصل3933124 إصابة.

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