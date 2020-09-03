الجيش اللبناني: 6215 وحدة سكنية تضررت بانفجار مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن 6215 وحدة سكنية تضررت في منطقة الاشرفية بضاحية بيروت الشرقية نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب الماضي.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها اليوم إن المسح الذي قامت به الفرق المختصة شمل 6215 وحدة سكنية تضررت في منطقة الاشرفية ضاحية بيروت الشرقية نتيجة انفجار مرفأ بيروت مضيفاً أن عمليات مسح المباني السكنية ستتواصل في بقية المناطق المتضررة.

من جهتها نشرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم لائحة محدثة بأسماء ضحايا الانفجار وبلغ عددهم حتى تاريخه 191 شهيداً.

وكانت رئاسة حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعلنت الاحد الماضي ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 190 شخصاً إضافة إلى إصابة 6500 شخص بجروح بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

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