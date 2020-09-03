اندلاع حرائق في أحراج جبل لبنان وعكار

شب حريق هائل مساء اليوم في دير القمر بمنطقة جبل لبنان طال مساحة كبيرة من الاحراج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عناصر من الدفاع المدني والاجهزة المعنية والاهالي سارعوا إلى العمل على اخماد الحريق في ظل ظروف صعبة نظرا للرياح الساخنة القوية التي تسهم في تمدد ألسنة اللهب.

كما اندلعت ثلاثة حرائق في الضنية بعكار شمال لبنان قضت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والأشجار المثمرة الأول في خراج بلدة عزقي والثاني في منطقة تقع بين بلدتي سير والقطين والثالث في حي بيت العرب في بلدة بخعون.

ويعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني على إخماد الحرائق ومنع اقترابها من المناطق السكنية.

وكان حريق هائل شب في السابع من الشهر الماضي في جبل مشغرة بالبقاع الغربي اللبناني طال عددا من المنازل.

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