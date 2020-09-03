مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري يوم الجمعة 2020/9/4 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء – مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 6.00 صباحاً حتى الساعة 14.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 16 محرم 1442 الموافق لـ 04 أيلول 2020
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الأخبار
تراجع أسعار النفط
تفجير يستهدف شاحنة تابعة لشركة متعاقدة مع "التحالف الدولي" بالعراق
الجيش اللبناني: 6215 وحدة سكنية تضررت بانفجار مرفأ بيروت
طيران العدوان السعودي يشن عشرات الغارات على اليمن
عباس: الشعب الفلسطيني سيفشل كل المخططات الرامية لـ"تصفية قضيته"
لبنان يجدد مطالبته بانسحاب العدو الإسرائيلي من أراضيه المحتلة
الاحتلال الأمريكي يدخل 52 آلية عسكرية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة
العدوان السعودي يرتكب 160 خرقاً لاتفاق وقف النار في الحديدة
سلطات النظام التركي تعتقل 30 طالبة بذريعة ارتباطهم بـ (غولن)
سورية وروسيا: وجود قوات الاحتلال الأمريكية في سورية يؤدي إلى خلق وإشعال بؤر التوتر في المنطقة