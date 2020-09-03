آخر تحديث: 2020-09-04 04:10:16
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري يوم الجمعة 2020/9/4 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء – مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 6.00 صباحاً حتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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