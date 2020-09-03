تفجير يستهدف شاحنة تابعة لشركة متعاقدة مع “التحالف الدولي” بالعراق

استهدف تفجير بعبوة ناسفة شاحنة تابعة لشركة متعاقدة مع “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة ذي قار جنوب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله في تصريح إن “عبوة ناسفة استهدفت سيارة كبيرة تابعة لشركة متعاقدة مع قوات التحالف لنقل المعدات اللوجستية في الطريق السريع بمحافظة ذي قار” مشيراً إلى أنه لم يتم معرفة الخسائر حتى الآن.

وكان تفجير بعبوة ناسفة استهدف أمس رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة بابل وسط العراق.

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