طيران العدوان السعودي يشن عشرات الغارات على اليمن

شن طيران العدوان السعودي 23 غارة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة سبأ اليمنية للانباء اليوم ان طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية مدغل وخمس غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية ماهلية في مأرب.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

ويواصل التحالف الذى يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية.

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