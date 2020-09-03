مهلة جديدة للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم لدى “الإسكان”
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان إعطاء مهلة جديدة لنهاية العام الحالي للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.
وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن مجلس إدارة المؤسسة قرر اليوم إعطاء مهلة جديدة لنهاية العام الحالي للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوما منفصلة أو متصلة في جميع مشاريع المؤسسة باستثناء المتأخرين عن تسديد الأقساط لمدة سنة وأكثر بشكل متصل.
وكانت أعلنت المؤسسة في الـ 30 من آذار الماضي منح المواطنين “المكتتبين والمخصصين” في جميع المشاريع المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم مهلة جديدة لغاية 30 حزيران لعام 2020 اضافة الى تمديد كل المهل الممنوحة للمواطنين بشأن تسديد أي التزام مالي تجاه المؤسسة بما فيها الجمعيات التعاونية السكنية حتى آخر حزيران القادم.
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