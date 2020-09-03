عباس: الشعب الفلسطيني سيفشل كل المخططات الرامية لتصفية قضيته
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده أن الشعب الفلسطيني سيفشل كل المخططات الرامية لتصفية قضيته وفي مقدمتها ما تسمى صفقة القرن.
ونقلت وكالة وفا عن عباس قوله إن القضية الفلسطينية تواجه مؤامرات ومخاطر شتى أبرزها ما يسمى صفقة القرن ومخططات الضم الإسرائيلية التي منعناها حتى اللحظة بصمود شعبنا وثبات موقفنا.
وأوضح عباس أن انحياز الإدارة الأمريكية المطلق للاحتلال شجعه على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين، وقال: لن نقبل بالولايات المتحدة وسيطا وحيدا للمفاوضات ولا بخطتها التي رفضناها ورفضها المجتمع الدولي بأسره لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي.
ودعا عباس إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وثوابته غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
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