مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون رجلاً وطفله في محيط بلدة أبو راسين
واصل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية ممارساتهم الإجرامية بحق الأهالي في مناطق انتشارهم بريف الحسكة وأقدموا اليوم على اختطاف رجل وطفله غرب قرية أم حرملة بريف بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة.
وأوضحت مصادر محلية لمراسل سانا أن مجموعات من مرتزقة النظام التركي أقدمت على ملاحقة معلم مدرسة أثناء قيامه بأعمال زراعية في حقله غرب قرية أم حرملة شمال بلدة أبو راسين واختطفته مع طفله البالغ من العمر 12 عاماً واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته تنفيذ المزيد من حملات المداهمة والاختطاف في مناطق سيطرتهم في إطار مخططات النظام التركي للضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها والاستيلاء على ممتلكاتهم وحقولهم.
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