وزارة الصحة: شفاء ٢٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٦٨١

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 16 محرم 1442 الموافق لـ 03 أيلول 2020
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الأخبار
الاحتلال الأمريكي يدخل 52 آلية عسكرية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة
العدوان السعودي يرتكب 160 خرقاً لاتفاق وقف النار في الحديدة
سلطات النظام التركي تعتقل 30 طالبة بذريعة ارتباطهم بـ (غولن)
سورية وروسيا: وجود قوات الاحتلال الأمريكية في سورية يؤدي إلى خلق وإشعال بؤر التوتر في المنطقة
اجتماع افتراضي للجنة المشتركة السورية الهندية.. المقداد: المضي بمشاريع الشركات الهندية في سورية
زاخاروفا تؤكد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تماطل في التحقيق بحوادث استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل التنظيمات الإرهابية في سورية
ترامب يطلب الاستعداد لتوزيع لقاح ضد كورونا لكسب تأييد الناخبين
العجز التجاري الأمريكي يقفز 18.9% في تموز
شويغو: العقوبات الغربية تؤثر سلباً على حل الأزمة في سورية
وقفة في نابلس تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين