آخر تحديث: 2020-09-04 00:10:53
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وزارة الصحة: شفاء ٢٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٦٨١

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التصنيفات: آخر الأخبار

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