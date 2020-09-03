حريق(بيرة الجرد) في حماة لا يزال خارج السيطرة
حماة - علي شاهر أحمد
لا يزال حريق بيرة الجرد الذي شب الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم خارج السيطرة، حيث تشارك تسع إطفائيات في إخماد الحريق .
و أكد المهندس مدين علي- رئيس مركز حماية الغابات في مصياف أن عرض جبهة الحريق تزيد على ٥٠٠ متر و تمتد من الشمال إلى الجنوب شرق قرية بيرة الجرد غرب قرية المجوي.
و أوضح علي أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة بإخماد الحريق بسبب وعورة موقع الحريق الذي تكسوه غابة من السنديانيات، مشيراً إلى أن مؤازرة من فرق إطفاء طرطرس و حماة في طريقها إلى موقع الحريق.
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