الصحة: 75 إصابة جديدة بكورونا و 20 حالة شفاء و4 وفيات
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 20 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 2973 شفيت منها 681 وتوفيت 124 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء 3 أيلول ٢٠٢٠:
الإصابات:
26 في دمشق
20 في حلب
20 في اللاذقية
5 في حمص
3 في حماة
1 في السويداء
حالات الوفاة:
1 في حمص
1 في دير الزور
2 في ريف دمشق
حالات الشفاء:
4 في حلب
4 في حماة
3 في دمشق
3 في اللاذقية
3 في حمص
2 في السويداء
1 في دير الزور
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي