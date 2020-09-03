الاحتلال الأمريكي يدخل 52 آلية عسكرية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة
أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي آليات عسكرية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية مواصلة خرق القوانين والمبادئ الدولية.
وذكرت مصادر أهلية في قرية السويدية بريف الحسكة لمراسل سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلاً مؤلفاً من 52 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجيستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الاشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق.
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