“محروقات” حلب: أزمة البنزين إلى انحسار ابتداء من الغد

حلب-رحاب الإبراهيم

كشفت فرع “محروقات” حلب لتشرين أن أزمة البنزين ستبدأ في الانحسار اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة، وذلك بعد توريد الكميات المناسبة من مادة البنزين على نحو يؤمن حاجة المحافظة تقريباً من هذه المادة.

وبشّر فرع “محروقات ” المواطنين بأنه لن يكون هناك ازدحام على محطات الوقود ابتداء من يوم غد، حيث سيصل 34 صهريجاً إلى المدينة، وستوزع فوراً بغية تأمين احتياجات المواطنين من هذه المادة والمساهمة في إنهاء أزمة البنزين.

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