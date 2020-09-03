شويغو: العقوبات الغربية تؤثر سلباً على حل الأزمة في سورية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العقوبات الغربية المفروضة على سورية لها تأثير سلبي على تقدم حل الأزمة فيها ومكافحة الإرهاب.

ونقلت “سبوتنيك” عن شويغو قوله خلال اجتماع عمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في موسكو: هناك عوامل تؤثر سلباً على حل الأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار منها العقوبات الغربية وانتهاك سيادة سورية ونهب ثرواتها والقيود المفروضة من جراء فيروس كورونا.

ونوه شويغو بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتجاوز كل هذه الصعوبات والعوامل السلبية المحيطة وقال: من الصعب فهم منطق الدول الغربية التي تدعي من جهة القلق على الشعب السوري ومن جهة أخرى تفرض عقوبات عليه.. فهي تحظر توريد الأدوية والمواد الغذائية وتعيق عودة المهجرين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جدد خلال لقائه بيدرسون اليوم التأكيد على ضرورة حل الأزمة فى سورية سياسياً وفق القرار الأممي 2254 عبر حوار سوري سوري ومن دون تدخل خارجي.

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