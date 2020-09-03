أنهت الورشات الفنية في المؤسسة العامة لمياه الشرب بمحافظة طرطوس عمليات إصلاح خط ضخ مياه الشماميس المغذي لمحطات الضخ لمدينة صافيتا وريفها الشمالي الغربي والذي تعرض لعطل طارئ ظهر أمس.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس نزار جبور في تصريح أن العمل استمر بشكل متواصل منذ ظهر أمس حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم وتم استئناف الضخ إلى الخزانات المغذية لمدينة صافيتا وريفها الشمالي الغربي.

وأشار جبور إلى أن العطل الحاصل في الخط من نوع بولي ايتلين قطر 355 ملم تسبب بتسريب كميات كبيرة من المياه ما اضطر المؤسسة إلى إيقاف الضخ، لافتاً إلى أن كل المشاريع الأخرى الداعمة لمدينة صافيتا والقرى المجاورة لها في جاهزية تامة وتعمل بكامل طاقتها.

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