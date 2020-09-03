وقفة في نابلس تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

شهدت مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتنديداً بجرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحقهم وخاصة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى.

وذكرت وكالة “وفا” أن المشاركين بالوقفة في ميدان الشهداء وسط المدينة أكدوا تضامنهم مع الأسرى ولاسيما المرضى منهم ورفعوا لافتات تندد بجرائم الاحتلال بحقهم وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والتي كان أحدثها استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب أمس من جراء مماطلة سلطات الاحتلال المتعمدة في إنقاذ حياته.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج عن كبار السن والنساء والأطفال والمرضى منهم الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر وسط إهمال طبي متعمد.

وباستشهاد الأسير الخطيب يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 225 منذ عام 1967 بينما يواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية، حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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