فلسطين تسجل 5 وفيات و596 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل خمس حالات وفاة و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزيرة مي الكيلة في بيان صحفي أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي بلغ 31716 إصابة تعافي منها 21660ن بينما بلغت حالات الوفاة 188.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل اجمالي الإصابات إلى 87 ألفاً و378 حالة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 536.

وفي قطر، سجلت 214 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 119420، بينما سجلت حالتا وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 201.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 833 إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات بالوباء إلى 318319 إصابة، بينما توفي 26 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 3982.

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