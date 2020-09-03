٢٧ الجاري بدء تسويق محصول القطن

حلب-رحاب الإبراهيم

حددت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة محافظ حلب حسين دياب يوم الأحد 27 أيلول الجاري موعد البدء بتسويق محصول القطن.

وأكد محافظ حلب على أهمية استعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتسويق هذا المحصول الاستراتيجي، و خصوصاً فيما يتعلق بمحلج تشرين وتأمين الشلول المناسبة ورصد المبالغ المالية اللازمة للمزارعين .

بدوره أوضح مدير مكتب القطن المهندس وضاح القاضي أن المساحة المنفذة في محافظة حلب / 1150/ هكتاراً من أصل / 11/ ألفاً و/ 322/ هكتاراً بنسبة تنفيذ / 10%/ وتشير التوقعات إلى أن إنتاج المحافظة يتراوح مابين /3500-4000/ طن ويتطلب تأمين أكثر من / 21/ ألف شل قطن.

وبيّن أن المساحة المزروعة بمحصول القطن على مستوى سورية / 32/ ألفاً و/ 557/ هكتاراً من أصل المساحة المخططة والبالغة / 73/ ألفاً و/ 858/ هكتاراً بنسبة تنفيذ / 44%/ ، مشيراُ إلى وجود بعض الصعوبات التي تعوق تنفيذ الخطة، وأهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج للكيلوغرام الواحد من القطن المحبوب وعدم تأمين مياه الري في بعض المناطق كدير الزور والرقة والغاب وخروج بعض الآبار عن الخدمة بسبب التخريب الإرهابي، إضافة إلى وجود بعض أراضي محافظات إدلب والرقة والحسكة ودير الزور وحلب خارج السيطرة، وعدم تأمين الكميات اللازمة من الأسمدة في الوقت المناسب، وضرورة دعم إنتاج البذار الزراعي لتغطية المناطق المزروعة بالقطن بالبذار الوطني المعتمد.

من جانبه أشار مدير عام مؤسسة حلج وتسويق الأقطان زاهر عتال إلى الاستعدادات والتسهيلات التي قامت بها المؤسسة لاستلام محصول القطن من الفلاحين من خلال تجهيز محلج “تشرين” في جبرين وبطاقة استيعابية 120 ألف طن وبطاقة حلج يومية تصل إلى 300 طن يومياً بعد تشغيل الصالة الثانية، موضحاً أنه سيتم صرف المبالغ المالية اللازمة للمزارعين خلال مدة لاتتجاوز 72 ساعة بعد تسليم المحصول .

من جهته استعرض مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني تقرير الواقع الزراعي بالمحافظة لجميع المحاصيل ونسب التنفيذ فيها والصعوبات التي تواجه الخطة السنوية .

طباعة