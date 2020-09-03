نقص التوريد زاد من الطلب على الإسمنت

السويداء - طلال الكفيري

أكثر من ٦٠٠ طلب إسمنت تم إيداعها من قبل طالبي المادة لدى فرع عمران بالسويداء، للحصول على المادة.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن المادة الموردة مؤخراً باتت لا تلبي احتياجهم لبناء والترميم ، وأضافوا إن ٦٠% من الطلبات المقدمة, الهدف منها ترميم منازل – وبعض أعمال التأهيل، إضافة للطلبات المقدمة من الحرفيين.

وأشار رئيس اتحاد حرفيي السويداء جمال حميدان إلى أن الحرفيين لا يحصلون إلا على ٥٠% من مخصصاتهم من الإسمنت، طبعاً حسب توافر المادة لدى فرع عمران، لافتاً إلى أن عدم حصولهم على كل مخصصاتهم سيؤدي إلى :أولاً تراجع أعمالهم وخاصة أصحاب معامل البلوك والبلاط، وثانياً توجههم إلى القطاع الخاص لتأمين مادة الإسمنت وهنا تكمن الطامة الكبرى، وخاصة أن سعر الطن الواحد لدى السوق المحلية تجاوز ١٣٠ ألف ليرة.

وأضاف: إن قيام الحرفيين بشراء مادة الإسمنت من القطاع الخاص سيدفع بهم وتحت هذه الذريعة لرفع سعر مادة البلوك والسيراميك والبلاط وغيرها، ما يشكل عبئاً مادياً على المواطنين، كما سيؤدي أيضاً إلى قيام المقاولين وأصحاب الشقق برفع إيجار الشقق على المستأجرين.

وأوضح مدير فرع مؤسسة عمران بالسويداء – ياسر ملاك لـ(تشرين) أن الاحتياج الفعلي للمحافظة من مادة الإسمنت هو ٦٠٠ طن يومياً إلا أن المورد إليها هو ٢٥٠ طناً, ما أدى إلى عدم تلبية احتياج كل القطاعات، وهذا مرده إلى زيادة الطلب على المادة وخاصة بعد أن حلق سعر الإسمنت لدى السوق المحلية، وتوجه الحرفيون والمقاولون إلى الفرع لشراء المادة لكون سعرها منخفضاً مقارنة بالسوق.

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