غسيل الكلية متاح في مشفى شهبا و (التنظير) قريباً

السويداء- سهى الحناوي

غسيل الكلية خدمة صحية جديدة تضاف إلى قائمة خدمات أخرى يقدمها مشفى شهبا في السويداء للمراجعين، حيث تم تزويد المشفى بجهازين لغسيل الكلى كما صرح لـ”تشرين” مدير مشفى شهبا- الدكتور نديم نوفل وهما جهازان نوع (غابو) من أحدث الأجهزة، وكانت أول جلسة غسيل بتاريخ 30 آب الفائت بمعدل وسطي جلستين يومياً لـ7 مرضى.

وبيّن نوفل أن استقدام الأجهزة خفف من الأعباء المادية على المرضى من سكان شهبا وما حولها، إضافة لتخفيف الضغط عن قسم الكلية في المشفى الوطني الذي تجاوز عدد مرضاه الـ120 مريضاً، حيث يستقبل القسم يومياً وكحد وسطي 35 مريض غسيل عدا عن جلسات الغسيل الإسعافية والجلسات الإضافية التي يحتاج إليها بعض المرضى. إذ تحتاج جلسة غسيل الكلية الواحدة إلى 4 ساعات أو أكثر حسب حالة المريض.

وأشار نوفل إلى أنه سيتم إطلاق خدمات جديدة أولها خدمة التنظير العلوي والسفلي التي ستبصر النور قريباً، إلا أن هذا الصرح ورغم تزويده بأفضل المعدات والأجهزة الطبية يعاني من عدة معوقات, أهمها نقص في الكادر الطبي والتمريضي, إذ إن عدد الموظفين لا يتجاوز 248 موظفاً من كافة المستويات الوظيفية، إضافة لنقص ببعض الأدوية (الأدوية الإسعافية وأدوية التخدير) بسبب الاستجرار المركزي من وزارة الصحة التي لم تسلم المشفى حصتها من الأدوية حتى تاريخ كتابة المقال، ومن ضمن الصعوبات أيضا عدم تأمين وسائل نقل لكادر المشفى رغم الوعود الكثيرة، وتوفر سرفيس واحد فقط لنقل موظفي السويداء.

وأكد أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة بعدة كتب لحاجة الهيئة لجهاز طبقي محوري كون المشفى يقع على طريق دمشق- السويداء وعدم وجود الجهاز يعوق استقبال مرضى الحوادث، إضافة لتخفيف العبء عن المشفى الوطني في مدينة السويداء.

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