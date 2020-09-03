ديوكوفيتش يتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
فاز اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً على البريطاني كايل إدموند بنتيجة 6-7 و6-3 و6-4 و 6-2 ليتأهل الى الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس .
وواصل ديوكوفيتش طريقه إلى اللقب الـ18 في البطوات الأربع الكبرى، وعزز سجل انتصاراته خلال العام الحالي إلى 25 فوزاً من دون هزيمة.
وهذه هي ثاني أفضل بداية للاعب الصربي في موسم، إذ سبق له الانتصار في أول 41 مباراة له في موسم 2011.
يشار إلى أنه مع غياب السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال عن البطولة أصبح ديوكوفيتش هو المرشح الأول لرفع كأس البطولة .
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