بليسكوفا تودّع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تلقت اللاعبة التشيكية كارولينا بليسكوفا هزيمة مفاجئة أمام الفرنسية كارولين جارسيا بنتيجة 6-1 و7-6 في الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ولم تملك بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً إجابة أمام قوة جارسيا التي سددت 30 ضربة ناجحة مقابل 13 لمنافستها التشيكية التي تأخرت 5-0 في المجموعة الأولى وعلى الرغم من انتفاضتها في المجموعة الثانية فإن جارسيا سيطرت على الشوط الفاصل لتتأهل إلى الدور الثالث.

وستلعب جارسيا ضد الأمريكية جينفر برادي في الدور المقبل.

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