ترامب يصف مدناً أمريكية بالفوضوية ويهدد بقطع التمويل عنها
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل الحكومي عن مدن وصفها بمناطق “فوضوية” من بينها واشنطن ونيويورك وسياتل وبورتلاند.
وتشهد كبرى المدن الأمريكية موجة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والتمييز العنصري اندلعت إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة في مدينة مينيابوليس.
ووفقا لموقع شبكة (سي إن إن) الإلكتروني نشر البيت الأبيض اليوم مرسوما لترامب جاء فيه: “لن تسمح إدارتي بإرسال الدولارات من الضرائب الفيدرالية لتمويل المدن التي تسمح لنفسها بالتحول إلى مناطق خارجة عن القانون”.
وأضاف: “من المهم جدا أن تقوم الحكومة الفيدرالية بمراجعة السماح للسلطات المحلية التي تتسامح مع الفوضى والعنف والتخريب في المدن الأمريكية باستخدام الأموال الفيدرالية”.
وكلف ترامب المدعي العام وليام بار بوضع قائمة تضم “السلطات الفوضوية” التي “ترفض اتخاذ خطوات معقولة” لاستعادة النظام العام كما أمر بإعداد مقترحات في غضون شهر حول كيفية حرمان هذه المدن من المساعدات الفيدرالية.
ويواجه ترامب انتقادات حادة على خلفية سياساته المتهورة والفاشلة وخصوصا في مواجهة انتشار وباء كورونا وكذلك الاسلوب الذى واجه به الاحتجاجات ضد العنصرية فى الولايات المتحدة.
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