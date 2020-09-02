ظريف: السبيل الوحيد لوقف الجنون الأمريكي اللامتناهي هو عدم الرضوخ
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن”السبيل الوحيد لوقف الجنون الأمريكي اللامتناهي هو عدم الرضوخ لإرادتها لأن الاستسلام لها خوفا من غضبها يزيد شهيتها”.
ونقلت وكالة أنباء”أرنا”عن ظريف قوله في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر اليوم أن”الولايات المتحدة بادرت إلى فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وهذا النهج بدأ بفرض الحظر على الأشخاص ثم تصاعد ليمتد إلى قوى صغيرة ومتوسطة وكبيرة وأصبح الآن يطول شخصيات دولية”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن بلاده فرضت اليوم عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
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