إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال معتقل(عوفر)
أصيب عدد من الأسرى الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي معتقل”عوفر”في الضفة الغربية وذلك عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب.
ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت المعتقل عقب استشهاد الأسير وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من الأسرى بحالات اختناق محذرا من خطورة انتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال القمعية بحق الأسرى في انتهاك للمواثيق الدولية.
واستشهد الاسير داوود طلعت الخطيب 45عاما مساء اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي والقتل الممنهج الذي تعتمده سلطات الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاتها.
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