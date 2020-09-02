عالمياً..إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 26 مليوناً
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 864 ألف شخص حول العالم منذ أن أعلن ظهوره في كانون الأول الماضي.
وذكر موقع وورلد ميتر الذي يشغله فريق دولي من الخبراء والمطورين أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن على مستوى العالم وصل إلى 26091224 والوفيات إلى 864532 فيما تعافى لغاية اليوم من الإصابة 18339343 شخصاً.
ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تضرراً من حيث الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا بتسجيلها 189624 حالة وفاة من أصل 6287251 إصابة تليها البرازيل مع تسجيل 122941 حالة وفاة من أصل 3961502 إصابة ثم الهند بتسجيلها 67486 وفاة من أصل 3848968 إصابة.
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