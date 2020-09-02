تركيا: ذروة ثانية لتفشي كورونا و1596 إصابة جديدة
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم إن تركيا تشهد ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا بسبب الإهمال في المناسبات الاجتماعية وسط تزايد متسارع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بسبب الفيروس.
ونقلت رويترز عن قوجة قوله في تصريح إن العاصمة أنقرة شهدت أعلى معدل زيادة في الاصابات بكورونا في الآونة الأخيرة إذ وصل إلى ضعف عدد الحالات التي شهدتها إسطنبول التي كانت في السابق بؤرة تفشي الوباء في تركيا مشيراً أن الإهمال في حفلات الزفاف والمناسبات الدينية هو السبب وأن فرض إجراءات العزل العام لكبح تفشي الفيروس ليس على جدول أعمال الحكومة الآن.
وسجلت وزارة الصحة التركية 1596 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 273301 شخص في حين سجلت 45 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6462 حالة.
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