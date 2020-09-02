استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي
استشهد أسير فلسطيني مساء اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي والقتل الممنهج الذي تعتمده سلطات الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاتها.
ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير قوله إن الأسير داوود طلعت الخطيب45 عاما تعرض لجلطة قلبية أدت لوفاته نتيجة مماطلة سلطات الاحتلال المتعمدة في إنقاذ حياته مضيفا أن سلطات الاحتلال أمرت باعتقال الأسير عام 2002 وسجنه مدة 18 عاما حيث تعرض في معتقله عام 2017 لجلطة قلبية وخضع لعملية قلب مفتوح وتوفي قبل انقضاء مهلة سجنه بأربعة أشهر فقط.
وباستشهاد الأسير الخطيب يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 225 منذ عام 1967 بينما يواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ويعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.
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