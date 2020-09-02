المالكي يدين معاقبة واشنطن للجنائية الدولية لقيامها بالتحقيق في جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين
أدان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي فرض الإدارة الأميركية عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لقيامها بمهام التحقيق في الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المالكي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا إن فرض الإدارة الأميركية عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء مكتبها محاولة لإعاقة العدالة الدولية واستهداف مؤسسات القانون الدولي وفرض نوع من الضغط والابتزاز للتأثير في عملهم واصفاً هذه الخطوة بالعربدة الأميركية وسياسة البلطجة والترهيب التي يقودها مجرمو الحرب وأعداء القانون الدولي والسلام.
وأشار المالكي إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخطط الولايات المتحدة القائم على الفوضى وحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة وعملية لحماية العدالة الدولية والقانون الدولي.
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