المالكي يدين معاقبة واشنطن للجنائية الدولية لقيامها بالتحقيق في جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين

PM 7:29 2020/09/2

الرئيس الأسد: المواطن يتسامح مع الخطأ عندما يعرف أن هذا المسؤول مخلص.. وعندما يعرف أنه يسعى لتصحيح الخطأ وهذا هو التطوير وهذه هي المعرفة التي تتراكم ونطور أنفسنا من خلالها.. براعتنا هي في قدرتنا على رؤية الخطأ وفي قدرتنا لاحقاً على تصويبه