هيئة الاستثمار تشمل مشروعاً لإنتاج الخميرة في مدينة حسياء الصناعية

أعلنت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تشميل مشروع استثماري حيوي في قطاع الصناعات التحويلية لإنتاج الخميرة الطرية والجافة وبجودة عالية في المدينة الصناعية بحسياء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المشروع الحيوي الجديد سيتم تنفيذه في المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص بكلفة تقديرية تبلغ 30 مليار ليرة سيوفر نحو 40 فرصة عمل وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 30 طناً يومياً ما يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة ويؤدي للاستغناء عن استيراد هذه المادة ويسهم بتوفير القطع الأجنبي.

وأكد مدير عام الهيئة مدين دياب في تصريح أن مشروع إنتاج الخميرة بات يحظى عقب تشميله بكافة الحوافز والتسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار، إضافة إلى الحوافز المقدمة ضمن برنامج إحلال المستوردات، مشيراً إلى أن الهيئة ستعلن قريبا عن فرصة استثمارية جديدة في القطاع الزراعي تتمثل في صناعة أسمدة عضوية للتخفيف من أعباء استيراد هذه المادة الحيوية.

وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت في الـ 18 من الشهر الجاري عن موافقتها أيضا على تشميل مشروع لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في المدينة الصناعية بعدرا بمحافظة ريف دمشق بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2000 طن كبريت سنوياً.

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