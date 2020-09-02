آخر تحديث: 2020-09-02 16:37:07
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عطية: يجب تقديم أردوغان للمحاكمة الدولية بسبب جرائمه في سورية

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

استنكر عضو المكتب السياسي للحزب الناصري البرلماني المصري السابق محسن عطية جرائم النظام التركي في سورية ولاسيما قطعه المياه عن أهالي الحسكة، داعياً إلى محاسبته دولياً على تلك الجرائم.

وقال عطية في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة: إن نظام أردوغان يسير في ركب الدول المتآمرة على سورية والمنطقة العربية ويرتكب جريمة كبرى ضد الإنسانية بمنعه وصول المياه إلى أهالي الحسكة وسط صمت دولي.

وشدد على ضرورة تقديم أردوغان للمحاكمة الدولية بسبب جرائمه بحق الشعب السوري.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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