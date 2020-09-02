الكرملين: أي تهديد لإحدى دول معاهدة الأمن تهديد لجميع أعضائها

أعلنت روسيا أن أي تهديد خارجي يحدق بإحدى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يمثل تهديدا لجميع أعضائها.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله للصفيين اليوم رداً على سؤال عما إذا كان هناك تنسيق بين الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين :كل ما يمثل تهديداً خارجياً على أي عضو من أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي يهدد المنظمة ككل.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تأسست عام 1992 ست دول هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان.

إلى ذلك، نفى بيسكوف وجود أي مناقشات بين موسكو ومينسك بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بيلاروس وقال: هذه المسألة ليست مطروحة على الأجندة.

ولفت بيسكوف إلى ضرورة استمرار التعاون بين عسكريي البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين الدولتين تشمل طيفاً واسعاً جداً من المجالات وخاصة أنهما عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو كشف مؤخراً أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء تخطيط وتنفيذ الاضطرابات في بلاده بينما يمتثل الأوروبيون لأوامرها كما أعلن الجمعة الماضي عزم مينسك وموسكو تفعيل القوة العسكرية المشتركة إذا حدث أي تحرك “عدواني طائش” على الحدود الغربية للدولة الاتحادية التي تشكلها روسيا وبيلاروس.

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