صدور نتائج اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه بجامعة حماة

أصدرت جامعة حماة، اليوم، نتائج اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه الذي تم إجراؤه يوم الثلاثاء الماضي.

وبين رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار المذكور بلغ 27 طالباً وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح في الاختبار 45 بالمئة.

وأشار سلطان إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وكانت جامعة حماة أجرت في الرابع من آذار الماضي الاختبار الأول هذا العام للغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه.

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