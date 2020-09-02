سحب (الذكية) من التكاسي التي لم تعدل تسعيرة العداد

اللاذقية_ آلاء هشام عقدة

بيّنت المهندسة داليا محرز مدير الشؤون الفنية في محافظة اللاذقية لـ (تشرين) أن “مهلة تركيب عدادات سيارات الأجرة (التكاسي) انتهت أمس الثلاثاء، وأنه

سيتم توقيف البطاقات الذكية لجميع أصحاب أو سائقي التكاسي الذين لم يراجعوا السورية للشبكات لطلب تعديل العدادات أو طلب تركيب عدادات جديدة”.

وأضافت محرز: تم إحصاء عدد التكاسي الموجودة في اللاذقية وفق إحصائية البطاقات الإلكترونية الصادرة لها حيث يوجد في اللاذقية ٨٩٠٩ تكاسي ، فيما راجع السورية للشبكات لغاية تاريخه ٣٥٠٠ تكسي فقط. مبينة أن الغاية من هذا الإجراء حماية المواطن ومعرفة حقوقه في أجرة التكسي العمومي وعدم تحكم سائقي التكاسي بالأجرة.

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